«Видно, что долго не играл»: Тарханов покритиковал Пьянича

Российский тренер Александр Тарханов покритиковал звёздного игрока московского ЦСКА Миралема Пьянича за его форму.

«Сказывается, что Пьянич долгое время не играл. Плюс с возрастом всё сложнее набирать функциональность. Посмотрим, что будет. Если его не ставят в состав, значит, какие-то проблемы есть. И только конец сезона покажет, оправдан ли трансфер», - делится Тарханов для Legalbet.

Напомним, что Пьянич оказался в ЦСКА в прошедшем сентябре. Однако за столичный клуб он оформил в девяти прошедших матчах всего лишь одно голевое действие – ассист в рамках Кубка России.

Сейчас боснийцу 34 года, последним его клубом до перехода в московский клуб был клуб «Шарджа» из ОАЭ.