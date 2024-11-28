Головин заявил, что не перейдёт в «Зенит» из-за Соболева

Полузащитник «Монако» Александр Головин во время прямой трансляции на платформе Twitch пошутил о том, что не перейдёт в «Зенит» из-за Александра Соболева.

«Когда перейду в «Зенит»? Я с Соболевым не очень хочу играть. В «Доту» хочу с ним, а в футбол не очень. В «Доту» за радость, а вот в футбол с Сашей Соболевым… », — пошутил Головин на трансляции в Twitch.

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года. Его трансфер обошелся команде из Санкт-Петербурга в 10 миллионов евро.

За «Зенит» Соболев сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча. Стоит сказать, что оба голы пришлись на игры Кубка России.