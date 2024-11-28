Пруцев: Осинькин — очень сильный тренер

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев высказался о главном тренере «Крыльев Советов» Игоре Осинькине, с которым работал ранее.

Хавбек заявил, что Осинькин является очень сильным специалистом, который с раннего детства многому его научил.

«Да и «Крылья» показывали при нем хорошие результаты. На команду всегда было приятно смотреть. Но не знаю, что сейчас происходит в Самаре», — цитирует Пруцева Legalbet.

Пруцев надеется, что до конца сезона Осинькин сможет улучшить ситуацию в «Крыльях Советов».

Напомним, 24-летний полузащитник выступает за «Спартак» с 2022 года, перебравшись из «Крыльев Советов».