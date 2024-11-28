Маричаль – о Луисе Суаресе: «Великий человек и замечательный футболист»

Уругвайский игрок московского «Динамо» Николас Маричаль высказался о своём известном соотечественнике Луисе Суаресе и его влиянии на сборную Уругвая.

«Сказать, что Суарес сыграл важную роль на Кубка Америки - не сказать ничего. У него колоссальный опыт, накопленный в выступлениях за великие клубы. Он много общался с игроками, уделял внимание каждому индивидуально, поддерживал и настраивал команду. Все внимательно слушали его советы и принимали к сведению его слова. Великий футболист, замечательный человек. Была возможность играть с ним в «Насьонале», - вспоминает Маричаль для Metaratings.

Напомним, что Суарес сейчас выступает за океаном в МЛС за «Интер Майами» вместе с бывшими партнёрами по «Барселоне» - Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

Ранее Суарес продлил контракт с клубом из Флориды.