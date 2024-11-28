Пруцев назвал самый популярный клуб России

Хавбек московского «Спартака» Данил Пруцев ответил, считает ли свою команду самой популярной в России.

«Думаю, да. Куда бы ни приехал «Спартак», всегда большинство людей поддерживает именно нас. Приятно видеть «красно-белые» цвета на стадионе», — приводит слова Пруцева Legalbet.

После 16 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Деяна Станковича 31 зачетный балл.

В воскресенье, 1 декабря, «красно-белые» сыграют в гостях с «Краснодаром». Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени.