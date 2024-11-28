Пруцев: «Я не согласен с удалением Литвинова в дерби с ЦСКА»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев вспомнил стычку в дерби с ЦСКА. Игра завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:0.

Напомним, в ходе драки были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и защитник «Спартака» Руслан Литвинов. Позже футболисты были дисквалифицированы на несколько матчей.

«С удалением Руслана я не согласен. Если удаляете Литвинова, то так же можно было бы удалить и игрока ЦСКА, который сзади его держал», — заявил Пруцев Legalbet.

После 16 туров «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 31 очко. В следующем туре «красно-белые» встретятся на выезде с «Краснодаром».