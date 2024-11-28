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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела рассказал, как «Зенит» выступил бы в Лиге чемпионов

28 Ноября 2024 • 15:49 Комментировать

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, как бы питерцы выступили в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. По мнению Петржелы, команда Сергея Семака не смогла бы преодолеть общий этап.

«Если бы «Зенит» участвовал в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, то точно бы не попал в плей-офф. Сейчас даже «ПСЖ» туда не попадет. А «Зенит» плохо выступал в последних розыгрышах еврокубков», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Как известно, российские клубы в последние годы не выступают в еврокубковых турнирах. Это связано с санкциями, которыми в отношении Российского футбольного союза ввели УЕФА и ФИФА. Когда санкции могут быть сняты, на сегодняшний день сказать сложно.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела
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