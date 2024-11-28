Губернатор Самарской области разочарован итогами заседания членов РПЛ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на итоги общего собрания членов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, что ранее политический деятель сообщил, что самарский клуб должен 36 миллионов рублей преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

По итогам заседания клубы вынесли заявление, в котором говорится, что они выступают за чистый спорт, однако такие громкие заявления должны подкрепляться доказательствами.

Губернатор отметил, что все факты передал в правоохранительные органы, и в интересах следствия не имеет их права озвучивать.