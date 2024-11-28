Губернатор Самарской области разочарован итогами заседания членов РПЛ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на итоги общего собрания членов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Напомним, что ранее политический деятель сообщил, что самарский клуб должен 36 миллионов рублей преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.
По итогам заседания клубы вынесли заявление, в котором говорится, что они выступают за чистый спорт, однако такие громкие заявления должны подкрепляться доказательствами.
Губернатор отметил, что все факты передал в правоохранительные органы, и в интересах следствия не имеет их права озвучивать.
«Немножко разочарован. Ожидал, что все команды воспользуются возможность перейти на новый уровень чистоты и честности. Но ничего страшного», - заявил Федорищев в видео, опубликованном в своем телеграм-канале.
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