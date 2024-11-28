Пруцев рассказал, мечтает ли поиграть в Европе

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев ответил на вопрос о том, мечтает ли оказаться в европейском клубе.

— Думаю, у многих футболистов есть такая мечта. Я не исключение, — цитирует Пруцева Legalbet.

При этом хавбек считает, что сейчас рано об этом говорить, нужно смотреть, какой клуб и условия.

24-летний Пруцев выступает за «Спартак» с 2022 года. В этом сезоне он принял участие в 17 играх во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.

Контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 4,5 млн евро.