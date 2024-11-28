ЦСКА или «Зенит»: Пруцев назвал самого принципиального соперника «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев поделился мнением о самом принципиальном сопернике «красно-белых» в настоящий момент.

«Исторически, конечно, матч с ЦСКА стоит выше. Но теперь, в связи с тем, что «Зенит» в последнее время побеждает в чемпионате страны, думаю, что именно они — самый принципиальный соперник для нас», — заявил Пруцев Legalbet.

Напомним, в первом круге текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» сыграл вничью на выезде с «Зенитом» (0:0), а также одолел в гостях ЦСКА (2:0).

После 16 туров «Спартак» располагается на четвертой позиции в РПЛ, сумев пополнить свой баланс на 31 очко.