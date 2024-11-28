Черданцев: ЦСКА — скучная команда, если сравнивать с тем, как она играла при Федотове

Комментатор Георгий Черданцев высказался о последних результатах московского ЦСКА.

Эксперт отметил, что после поражения в дерби от «Спартака» ситуация у «армейцев» не улучшается, и, по его мнению, ЦСКА является скучной командой, если сравнивать с тем, как она играла при Владимире Федотове.

«Сейчас это команда с академичной игрой от обороны, а в атаке качественных подвижек нет. Очевидно, что Николич в поиске вариантов», - приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Напомним, что после 16 туров чемпионата России ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков.