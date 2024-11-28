Пруцев назвал лучшего российского игрока на данный момент

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев ответил на вопрос, кого из российских футболистов он считает лучшим прямо сейчас.

— На мой взгляд, Александр Головин — лучший футболист страны сейчас, — приводит слова Пруцева Legalbet.

Напомним, с 2018 года Головин выступает в чемпионате Франции за «Монако». В этом сезоне 28-летний хавбек принял участие в 14 встречах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.

Трудовой договор Головина с «Монако» рассчитан до середины 2029 года.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что среди россиян вручил бы «Золотой мяч» Головину.