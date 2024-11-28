Клубы РПЛ попросили у губернатора Самарской области предоставить факты о коррупции в судействе

Сегодня, 28 ноября, состоялось внеочередное общее собрание членов Российской премьер-лиги, по итогам которого было опубликовано официальное заявление.
Напомним, что на этой неделе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» имеют долг в 36 миллионов рублей перед преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.
В опубликованном заявлении говорится, что все клубы выступают за честный спорт и осуждают любое проявление коррупции, однако сообщается, что при таких обвинениях крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами.
«Мы направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе», - говорится в заявлении, опубликованном на официальных ресурсах.
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