Клубы РПЛ попросили у губернатора Самарской области предоставить факты о коррупции в судействе

Сегодня, 28 ноября, состоялось внеочередное общее собрание членов Российской премьер-лиги, по итогам которого было опубликовано официальное заявление.

Напомним, что на этой неделе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» имеют долг в 36 миллионов рублей перед преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В опубликованном заявлении говорится, что все клубы выступают за честный спорт и осуждают любое проявление коррупции, однако сообщается, что при таких обвинениях крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами.