Пруцев надеется, что «Спартак» добьётся успеха со Станковичем

Хавбек московского «Спартака» Данил Пруцев поделился комментарием о рулевом команды Деяне Станковиче.

«Как его все видят на бровке, такой он и есть на самом деле. В тренировочном процессе все то же самое. Надеюсь, «Спартак» при Станковиче добьется больших успехов», — приводит слова Пруцева Legalbet.

Напомним, Деян Станкович является главным тренером «Спартака» с начала текущего сезона. Его трудовой договор с «красно-белыми» рассчитан на два года.

По итогам 16 туров столичный клуб идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, сумев набрать 31 балл.

Соперником «Спартака» в следующем туре станет «Краснодар». Игра пройдет 1 декабря.