Пруцев: «Амарал всегда был на базе рядом с командой»

Хавбек московского «Спартака» Данил Пруцев ответил на вопрос о том, общался ли с бывшим спортивным директором клуба Томашем Амаралом.

«Да, мы общались. Он всегда был на базе рядом с командой, поэтому Томаш мог в любой момент подойти и спросить: как дела, как настроение? С ним можно было всегда поговорить», — приводит слова Пруцева Legalbet.

Футболист отметил, что хотел бы пожелать удачи Амаралу на новом месте работы.

Напомним, португальский функционер работал в «Спартаке» с конца 2023 по ноябрь 2024 года. Именно он в своем время привез Манфреда Угальде, Эсекьеля Барко и Деяна Станковича.

После 16 туров «Спартак» располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «красно-белых» 31 зачетный балл.