Маричаль назвал сильнейшего игрока РПЛ

Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль назвал лучшего игрока Российской премьер-лиги.

Игрок сборной Уругвая выделил форварда «Краснодара» Джона Кордобу, так как он является мощным и невероятно быстрым футболистом.

«Он забивает много голов, причём важных голов. Но что ещё важнее, он всегда играет на команду», — приводит слова Маричаля Metaratings.

Напомним, что в начале ноября колумбиец продлил контракт с «быками» до лета 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

В нынешнем сезоне Кордоба принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнерам по команде.