Агент Сако не исключил, что защитник покинет «Ростов» зимой

Агент защитника «Ростова» Нассер Диалло высказался о будущем футболиста в команде.

«Я пока ещё не знаю, останется ли Умар Сако в клубе зимой или нет», - приводит слова агента «Чемпионат».

Напомним, что 28-летний футболист стал полноценным игроком «Ростова» минувшим летом. Он подписал контракт до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2, 5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 28-летний африканский футболист принял участие в 22 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, что «Ростов» после 16 туров чемпионата России располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.