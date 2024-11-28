Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев может занять руководящий пост в самарских «Крыльях Советов».

Как сообщает «РБ Спорт», именно Каманцев, по некоторым данным, консультировал самарские власти по проблематике управления клубом.

Напомним, что генеральным директором самарского клуба является Вадим Андреев, а недавно пост спортивного директора покинул Сергей Корниленко.

Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» имеют долг в 36 миллионов рублей перед преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.