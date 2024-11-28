Карпукас выделил лучших игроков РПЛ

Хавбек «Локомотива» Артём Карпукас поделился мнением о лучших игроках чемпионата России в этом сезоне.

Футболист заявил, что в «Краснодаре» выделяются Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, а в «Зените» есть забивающий Максим Глушенков.

— Ну и треугольник в центре поля Барриос, Вендел, Клаудиньо. В «Динамо» Тюкавин и вся линия атаки хорошая, — приводит слова Карпукаса «Чемпионат».

По итогам 16 туров лидером Российской премьер-лиги является санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков. Лучший бомбардир турнира — форварда «Спартака» Манфред Угальде, на счету которого 12 забитых мячей.