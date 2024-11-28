Президент «Ростова» назвал цели клуба в РПЛ

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц назвал цели команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Спортивная функционер отметил, что команда с берегов Дона хочет быть в пятерке лучших.

«Есть ещё много других клубов, которые хотят там быть. Чем выше клуб, тем больше финансов он получит, также это репутация и удовлетворение», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Напомним, что «Ростов» в последнем туре на выезде обыграл ЦСКА (2:1) и на данный момент располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. В субботу, 30 ноября, команда Валерия Карпина сыграет против «Пари НН».