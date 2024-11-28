Агент рассказал, сможет ли Маркиньос сыграть с «Краснодаром»

Стефано Кастанья, агент вингера «Спартака» Маркиньоса, высказался о состоянии своего клиента.

Напомним, в минувшем кубковом матче с «Ростовом» (1:2) бразилец получил болезненный удар.

— Будет ли Маркиньос готов сыграть с «Краснодаром» после ушиба? Да, конечно. Он более чем готов забить и принести «Спартаку» победу, — приводит слова агента Metaratings.

В этом сезоне 25-летний вингер принял участие в 19 встречах во всех турнирах и сделал три голевые передачи.

Матч 17-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Спартаком» пройдет 1 декабря. Старт поединка запланирован на 19:30 по мск.