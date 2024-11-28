Колосков высказался об игре форварда «Динамо» Тюкавина

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.

Спортивный функционер отметил, что многие игроки столичного клуба в нынешнем сезоне показывают другой футбол, поэтому ему тяжело сравнивать с тем, что было раньше.

«В том числе Тюкавин — он сильно сдал. Тюкавин у нужно возвращаться. Думаю, тренер видит это и постарается исправить ситуацию», - приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что в нынешнем сезоне 22-летниф форвард за 16 игр в чемпионате России отметился пятью забитыми мячами.