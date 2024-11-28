Смолов рассказал, в каком чемпионате может выступать Сперцян

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о своем одноклубнике Эдуарде Сперцяне.

Форвард отметил, что игрок сборной Армении точно готов к переезду в европейский чемпионат, однако многое зависит не только от него, но и от «Краснодара».

«Чтобы он проявил свои лучшие качества, на сегодня ему лучше подойдёт чемпионат Италии», — приводит слова Смолова Metaratings.

Напомним, что контракт 24-летнего футболиста с «быками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне за 23 игры во всех турнирах он отметился шестью голами.