Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», к нападающему казанского «Рубина» Мирлинду Даку продолжают проявлять интерес клубы из Италии.

Напомним, что к футболисту сборной Албании летом проявляли команды Серии А, однако казанский клуб не устроили предложенные финансовые условия.

Контракт 26-летнего футболист с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро.

В нынешнем сезоне Даку принял участие в 17 играх во всех турнирах и смог восемь раз поразить ворота соперников, а также четыре раза ассистировать партнерам по команде.