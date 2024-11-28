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Слишкович может покинуть «Оренбург» зимой – известно условие эксклюзив

28 Ноября 2024 • 12:11 Комментировать

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», боснийский специалист Владимир Слишкович может покинуть «Оренбург» во время зимней паузы, если уральский клуб не выиграет ни одного матча до перерыва.

«Оренбург» после 16 туров чемпионата России располагается на последней строчке в турнирной таблице. На его счету восемь очков.

До зимней паузы команда Слишковича проведет два выездных матча: против тольяттинского «Акрона» (30.11) и грозненского «Ахмата» (08.12).

Напомним, что босниец возглавил «Оренбург» в начале октября. Под его руководством он провел пять игр в рамках РПЛ и не одержал ни одной победы.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Владимир Слишкович
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