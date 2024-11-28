Голенков: «Слова Ненахова - самоубийство карьеры в сборной»

Форвард «Ростова» Егор Голенков отреагировал на слова защитника московского «Локомотива» Максима Ненахова о том, что он закрыл для себя двери в сборную России.

«Для меня так говорить - это самоубийство карьеры в сборной», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 18 поединках «Ростова». На счету Голенкова восемь забитых мячей и две голевые передачи.

После 16 туров чемпионата России подопечные Валерия Карпина набрали 20 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем туре Премьер-лиги «Ростов» на домашнем стадионе померяется силами с «Пари НН».