Черчесов должен остаться в сборной Казахстана: в РПЛ есть только три команды, которые могут пригласить тренера

Станислав Черчесов вместе со сборной Казахстана полностью провалился в Лиге наций УЕФА. За шесть матчей его команда ни разу не смогла забить и набрала всего одно очко. Уже появились слухи о возможном увольнении тренера. На этом фоне сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, где может продолжить карьеру 61-летний Черчесов.

Результаты в Казахстане

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года, однако не сразу приступил к своим обязанностям. Первый матч у руля команды россиянин провёл 6 сентября в рамках первого тура Лиги наций. В этот день Казахстан довольно-таки успешно сыграл с Норвегией (0:0), не позволив забить Эрлингу Холанну. Хотя моментов у соперника было предостаточно.

В остальных матчах Казахстан по два раза проиграл Австрии (0:4, 0:2) и Словении (0:3, 0:1), а также уступил Норвегии (0:5). За шесть игр xG сборной Казахстана составил 1,26, то есть суммарно на гол команда Черчесова всё же наиграла.

Возможно, с Магомедом Адиевым сборная Казахстана прыгнула выше головы, едва не отобравшись на Евро-2024, поэтому текущие результаты очень болезненно воспринимаются болельщиками. В новом сезоне команда будет выступать в дивизионе C, однако неизвестно, останется ли Черчесов на посту главного тренера к тому моменту.

Новое место работы

Уже пошли слухи, что новым местом работы Черчесова может стать грозненский «Ахмат», который он возглавлял с 2011 по 2013 год. Поговаривают, что минувшим летом «Ахмат» уже предлагал работу Черчесову, но тот отказался ради места в сборной. Теперь он снова может вернуться в Грозный, если в самое ближайшее время останется без работы.

А какие ещё есть варианты у Черчесова? Сам специалист признался, что хочет работать только в русскоязычной среде, поэтому самым очевидным вариантом продолжения карьеры является РПЛ. Вот только все шесть топ-клубов укомплектованы, и менять тренеров не собираются. Далее, если смотреть по турнирной таблице, идёт «Рубин», но там уже на чемоданах сидит Владимир Федотов. Как вариант, можно рассмотреть «Ростов», который в ближайшее время может покинуть Валерий Карпин. Однако вряд ли на Дону примут рабоче-крестьянский футбол Черчесова после семилетней атакующей философии. В «Акроне» и Махачкале всё хорошо и без Черчесова, в «Пари НН» совсем недавно пришёл Виктор Ганчаренко. Помимо «Ахмата», остались четыре клуба — «Крылья Советов», «Химки», «Факел» и «Оренбург». В последней команде только что произошла смена тренера, и был назначен Владимир Слишкович. В Самару вряд ли пригласят Черчесова, там зреет отставка, но к клубу близко находится Сергей Юран.

Как итог, «Химки», «Факел» и «Ахмат» могут позвать Черчесова, но готов ли тренер работать в клубах-аутсайдерах — это большой вопрос. С другой стороны, мало верится, что кто-то из топ клубов в ближайшее время пригласит Черчесова. Летом ходили слухи про «Локомотив», но всё же «железнодорожники» доверились Галактионову и не прогадали. Там российский состав под проект, поэтому не стоит ждать тренерской перестановки.

Дмитрий Миляев