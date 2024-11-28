Гонду: «Я в восторге от «Зенита»

Аргентинский нападающий «Зенита» Луисано Гонду рассказал об адаптации в питерском клубе.

«Я в восторге от «Зенита», мне здесь комфортно, как в клубе, так и в городе. Думаю, это сильно помогает мне проявлять себя на поле», – цитирует Лусиано пресс-служба клуба.

Гонду перешёл в «Зенит» в летнее трансферное окно, переход аргентинца обошёлся питерцам в 12 миллионов евро. Лусиано успел сыграть десять матчей за клуб в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги и отметился шестью забитыми голами. Действующее соглашение Гонду с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до 30 июня 2028 года с возможностью продления ещё на сезон.