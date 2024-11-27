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Беляев: «Краснодар» - претендент на чемпионство в ближайшие несколько лет»

27 Ноября 2024 • 23:36 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
01.12 19:30

Бывший защитник «Локомотива» Максим Беляев высказался о перспективах «Краснодара» на ближайшие сезоны.

«Краснодар» – один из основных претендентов на чемпионство не только в этом сезоне, но и в ближайшие несколько лет», – цитирует Беляева Metaratings.

Напомним, что «Краснодар» по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, что касается текущего розыгрыша чемпионата, то подопечные Мусаева не побеждают уже два матча, что позволило «Зениту» забраться на первое место, краснодарцы же расположились строчкой ниже.

«Краснодар» продолжает поход и за кубком России, в пути регионов краснодарцы вчера переиграли в серии пенальти «Тюмень» (3:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Максим Беляев

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