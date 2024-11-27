Литвинов может перейти в «Бешикташ»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Metaratings, интерес к российскому футболисту проявляется «Бешикташ». Отмечается, что решение относительно будущего Литвинова будет принимать новый спортивный директор клуба.

23-летний Литвинов является воспитанником «Спартака», в нынешнем сезоне он сыграл 18 матчей за «красно-белых», но голевыми действиями не отметился. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

«Бешикташ» занимает лишь шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции.