Шаронов: «Кварацхелия бы мучился в нынешнем «Рубине»

Российский тренер Роман Шаронов считает, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия не подошёл бы под нынешнюю игру «Рубина».

«Хвиче было бы очень тяжело играть в «Рубине» Рахимова. Большое количество дуэлей, много игры без мяча. В нынешнем «Рубине» он бы мучился», - цитирует Шаронова Metaratings.

Напомним, что Кварацхелия выступал за клуб из Казани с 2019 по 2022 годы. 23-летний грузинский полузащитник принял участие в 15 матчах «Наполи» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

«Рубин» же под руководством Рахимова занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.