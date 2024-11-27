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Шаронов: «Кварацхелия бы мучился в нынешнем «Рубине»

27 Ноября 2024 • 22:47 Комментировать

Российский тренер Роман Шаронов считает, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия не подошёл бы под нынешнюю игру «Рубина».

«Хвиче было бы очень тяжело играть в «Рубине» Рахимова. Большое количество дуэлей, много игры без мяча. В нынешнем «Рубине» он бы мучился», - цитирует Шаронова Metaratings.

Напомним, что Кварацхелия выступал за клуб из Казани с 2019 по 2022 годы. 23-летний грузинский полузащитник принял участие в 15 матчах «Наполи» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

«Рубин» же под руководством Рахимова занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Рубин Роман Шаронов Хвича Кварацхелия ещё теги
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