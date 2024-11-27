​Габулов: «Со временем у Сафонова всё получится»

Российский голкипер Матвей Сафонов сыграл в Лиге чемпионов за свой клуб «ПСЖ» и сделал это, по всеобщему мнению, не очень удачно. Во-первых, его команда проиграла «Баварии» со счётом 0:1, а во-вторых, сам Сафонов не лучшим образом сыграл в эпизоде с пропущенным голом. Тем не менее, бывший голкипер российской сборной Владимир Габулов считает что Сафонова рано критиковать:

- Я всегда знал и понимал, что у Матвея со временем всё будет получаться, но еще много работы, много что нужно сделать для того, чтобы доказать состоятельность и завоевать признание. Итоги будем подводить после сезона. Ещё рано, - цитирует слова Габулова «ВсеПроСпорт».