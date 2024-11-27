Валерий Овчинников: «Не выделю никого из футболистов после первого круга РПЛ»

Футбольный тренер Валерий Овчинников не стал выделять никого из футболистов по итогам первого круга Российской премьер-лиги.

«На данном этапе я не выделяю ни одного футболиста в чемпионате России. Как только выделим какого-то игрока, начинаем его расхваливать, так он обязательно завалится», — цитирует Овчинникова Betonmobile.

Овчинников считает, что выводы нужно делать только в конце сезона.

Стоит отметить, что на номинацию открытия первой части сезона могли бы претендовать сразу несколько футболистов, в число которых, конечно, входит нападающий «Спартака» Манфред Угальде, являющийся лучшим бомбардиром российской Премьер-лиги, или 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, набравший за первую половину чемпиона 10+6 по системе гол+пас.