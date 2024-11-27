Пономарёв: «Тюкавин должен пахать и вкалывать»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин очень ярко провёл прошлый сезон, но в этом году удача отвернулась от него, и сейчас специалисты говорят о спаде в игре 22-летнего нападающего. Своим мнением об игре Тюкавина поделился и ветеран советского футбола и московского ЦСКА Владимир Пономарёв:

- Тюкавин, наверное, думал, что все время будет такую форму, как в прошлом сезоне, держать. Черта с два! На одном везении не поиграешь — надо впахивать, надо работать и все время быть недовольным собой. А так он успокоился и не может найти игру, - цитирует слова Пономарёва Газета.Ru.

В настоящий момент московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице.