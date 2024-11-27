Газизов рассказал, как курс доллара повлияет на футбол

Шамиль Газизов, который занимает пост генерального директора в махачкалинском «Динамо», дал комментарий по поводу роста курса доллара. В среду курс доллара на бирже достиг отметки в 114 рублей. По словам Газизова, курс валют имеет влияние на трансферный рынок.

«Естественно, для трансферов из-за границы это проблема. Рынок вырастет. Значит, больше будем работать на внутреннем рынке. Живём в таких реалиях», - цитирует Газизова «РБ Спорт».

В Российской премьер-лиге позади шестнадцать туров. На текущий момент первое место в турнирной таблице занимает «Зенит» (39 очков). Второй «Краснодар» отстаёт от питерцев на один балл. Что касается махачкалинского «Динамо», то команда располагается на 11-й строчке в таблице.