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Таранов: «ЦСКА нужно очень хорошо поработать на трансферном рынке»

27 Ноября 2024 • 20:47 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Рубин
30.11 16:30

Экс-футболист ЦСКА Иван Таранов высказался о текущем составе столичного коллектива.

«Со стороны видно, что у ЦСКА трансферная кампания не такая сильная, как была раньше. Чтобы ставить высокие задачи, нужно очень хорошо поработать на трансферном рынке», — приводит слова Таранова «РБ Спорт».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, сумев заработать только 27 очков в 16 встречах. Отставание «армейцев» от призовой тройки составляет семь баллов.

Соперником команды Марко Николича в ближайшем туре РПЛ станет «Рубин». Игра между командами пройдет в субботу, 30 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 16:30 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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