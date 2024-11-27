«Зенит» продлил серию без поражений

В среду «Зенит» обыграл на выезде «Ахмат» со счётом 2:1 и пробился в следующую стадию Кубка России. Как следствие, серия питерской команды без поражений во всех официальных турнирах достигла десяти матчей.

В рамках этой серии «Зенит» добился девяти побед при одной ничьей.

В последний раз команда Сергея Семака проигрывала ещё 28 сентября, когда уступила «Краснодару» на его поле в Премьер-лиге.

В 2024 году «Зениту» осталось провести два матча. 1 декабря «сине-бело-голубые» сыграют в чемпионате России против «Крыльев Советов, а 8 декабря – против «Акрона». Обе игры для питерцев будут домашними.