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Гладилин: «Один матч - и Тюкавин снова может быть в ударе»

27 Ноября 2024 • 20:12 Комментировать

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин очень ярко провёл прошлый сезон, но в этом году удача отвернулась от него, и сейчас специалисты говорят о спаде в игре 22-летнего нападающего. Своим мнением о игре Тюкавина решил поделиться и Валерий Гладилин. Бывший наставник московского «Спартака», считает что один удачный матч может изменить всё:

- Тюкавин — молодой нападающий, так что подобные спады в его возрасте — это нормально. Константину нужен хороший матч, чтобы проявить себя и вернуться на прежний уровень. В мастерстве он не потерял, - цитирует слова специалиста Газета.Ru.

В настоящий момент московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин
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