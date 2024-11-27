Гладилин: «Один матч - и Тюкавин снова может быть в ударе»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин очень ярко провёл прошлый сезон, но в этом году удача отвернулась от него, и сейчас специалисты говорят о спаде в игре 22-летнего нападающего. Своим мнением о игре Тюкавина решил поделиться и Валерий Гладилин. Бывший наставник московского «Спартака», считает что один удачный матч может изменить всё:

- Тюкавин — молодой нападающий, так что подобные спады в его возрасте — это нормально. Константину нужен хороший матч, чтобы проявить себя и вернуться на прежний уровень. В мастерстве он не потерял, - цитирует слова специалиста Газета.Ru.

В настоящий момент московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице.