«Весной вы не узнаете «Пари НН» — Сапета

Экс-игрок «Пари НН» Александр Сапета поделился комментарием об изменениях в нижегородском клубе после прихода Виктора Ганчаренко на пост наставника.

Сапета считает, что уже сейчас в «Пари НН» видна работа Ганчаренко, который изменил тренировочный процесс.

— Ребята теперь бьются на поле. После сборов команда сильно изменится в лучшую сторону. Весной вы не узнаете «Пари НН», — приводит слова Сапеты Metaratings.

Напомним, по итогам 16 туров «Пари НН» находится на девятой позиции в чемпионате России, имея на счету 16 баллов.

В ближайшем туре подопечные Ганчаренко встретятся в гостях с «Ростовом». Игра между командами пройдет 30 ноября.