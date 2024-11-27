У «Спартака» осталось четыре кандидата на пост спортивного директора

Известный инсайдер Иван Карпов в ходе стрима на VK Спорт поделился информацией о поиске «Спартаком» нового спортивного директора. По данным Карпова, у «красно-белых» осталось четыре кандидата. В шорт-листе только иностранцы – россиян нет. С каждым идёт активное общение.

Отмечается, что не все из этих четырёх кандидатов в настоящий момент не имеют работы. «Спартак» должен назначить нового спортивного директора в течение ближайших семи-восьми дней.

Напомним, что недавно «Спартак» объявлял о расставании Томашем Амаралом. Он отработал на посту спортивного директора московского клуба почти год.