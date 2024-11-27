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В агентстве Уэсли отреагировали на интерес «Краснодара» эксклюзив

27 Ноября 2024 • 19:16 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
01.12 19:30

В агентстве вингера «Интернасьонала» Уэсли прокомментировали интерес к игроку со стороны «Краснодара».

— На данный момент мы не можем комментировать интерес к Уэсли, трансферное окно не открылось, — заявили сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» в TALENTS SPORTS.

В текущем календарном году 25-летний Уэсли принял участие в 46 играх во всех турнирах, забил 12 мячей и стал автором 2 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» готов отпустить бразильца в «Краснодар», если за него будет предложено порядка 16 миллионов евро.

Добавим, что контракт вингера с командой рассчитан до конца 2026 года.


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