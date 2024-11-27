В агентстве Уэсли отреагировали на интерес «Краснодара»

В агентстве вингера «Интернасьонала» Уэсли прокомментировали интерес к игроку со стороны «Краснодара».

— На данный момент мы не можем комментировать интерес к Уэсли, трансферное окно не открылось, — заявили сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» в TALENTS SPORTS.

В текущем календарном году 25-летний Уэсли принял участие в 46 играх во всех турнирах, забил 12 мячей и стал автором 2 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» готов отпустить бразильца в «Краснодар», если за него будет предложено порядка 16 миллионов евро.

Добавим, что контракт вингера с командой рассчитан до конца 2026 года.