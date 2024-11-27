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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гвардиолу позвали в «Спартак»

27 Ноября 2024 • 18:50 Комментировать

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников, который является болельщиком московского «Спартака», сделал публикацию в социальных сетях. Он обратился к главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

«Пеп! Ты ещё в «Манчестер Сити» не ******** [устал]? Давай в «Спартак» уже», - написал Кафельников.

Стоит сказать, что под руководством Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» в шести последних матчах потерпел пять поражений при одной ничьей.

В настоящий момент «Спартак» тренирует Деян Станкович. Команда сейчас располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Евгений Кафельников ещё теги
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