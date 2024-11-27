Павлюченко предположил, сколько голов Тюкавин забьёт до конца сезона

Экс-форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением о том, сколько мячей сможет забить нападающий «Динамо» Константин Тюкавин во второй части сезона.

Павлюченко заявил, что в карьере любого игрока бывают неудачные отрезки, отметив, что он сам проходил через это.

«Костя тот нападающий, который из ничего может создать момент для себя и забить. Еще много игр впереди. За второй круг Тюкавин может забить 10-12 мячей и стать лучшим бомбардиром», — приводит слова Павлюченко Legalbet.

В текущем сезоне 22-летний Тюкавин забил пять голов и оформил два ассиста в 16 играх Российской премьер-лиги.