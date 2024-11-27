Клубы из Италии и Португалии следят за Угальде

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде может сменить клубную прописку.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», интерес к 22-летнему нападающему проявляют два клуба чемпионата Португалии и два клуба из Италии. При этом «Спартак» хотел бы сохранить Угальде до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что некоторые европейские клубы уже связывались со «Спартаком» по поводу Угальде. Отмечалось, что в контракте игрока прописана сумма отступных, которая составляет 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Угальде провел 16 матчей, в которых забил 12 голов и оформил 3 ассиста.