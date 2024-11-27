​Камоцци: «Сафонов сыграл средне»

В европейском футболе проходят матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, одним из центральных поединков стала встреча мюнхенской «Баварии» против «ПСЖ». Это был римейк финала 2020 года. Мюнхенцы победили с минимальным преимуществом, а в воротах «ПСЖ» сыграл российский вратарь Матвей Сафонов.

Российские журналисты попросили прокомментировать его игру известного футбольного функционера Франко Камоцци, тот считает, что Сафонов не показал ничего особенного, а также возложил часть вины за пропущенный гол именно на него.

- Это было среднее выступление. Он не показал ничего особенного. Я думаю, что он был причастен к ошибке с голом, - цитирует слова Камоцци «ВсеПроСпорт».