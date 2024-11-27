Шишкин — о покере Угальде: «Он оказывался в нужный момент в нужное время»

Экс-футболист «Спартак» Роман Шишкин поделился комментарием о покере форварда «красно-белых» Манфреда Угальде в дерби с «Локомотивом».

Напомним, в 16-м туре чемпионата России «Спартак» разгромил «Локомотив» на «Лукойл Арене» со счетом 5:2.

— Кому скажи перед игрой, что он забьет четыре и отдаст передачу, многие, наверное, посмеялись бы. Но он действительно оказывался в нужный момент в нужное время, — приводит слова Шишкина портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний Угальде забил уже 13 мячей и стал автором 3 результативных передач в 19 встречах во всех турнирах.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в девять миллионов евро.