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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ефимова надеется, что «Спартак» поспорит за чемпионство с «Зенитом»

27 Ноября 2024 • 17:53 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
01.12 19:30

Известная российская пловчиха Юлия Ефимова высказалась о шансах «Спартака» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Поживем – увидим, что ждет москвичей в этом сезоне. У них хорошая команда. Я надеюсь, что «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство», — приводит слова Ефимовой Metaratings.

После 16 туров «Спартак» находится на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Зенита» составляет восемь зачетных баллов.

В ближайшем туре РПЛ подопечные Деяна Станковича встретятся на выезде с «Краснодаром», а «сине-бело-голубые» примут «Крылья Советов».

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