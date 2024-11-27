Бубнов — об ошибке Лантратова: «Первый пропущенный мяч всё сломал»

Ветеран «Спартака» Александр Бубнов поделился комментарием об ошибке вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова в дерби с «красно-белыми».

«Первый пропущенный мяч все сломал. Дурацкий гол. Для чего этими глупостями возле ворот заниматься? Выбил бы сразу вратарь, и не было бы головной боли», — цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, в 16-м туре чемпионата России «Спартак» разгромил на своем поле «Локомотив» со счетом 5:2.

После 16 туров подопечные Деяна Станковича находятся на четвертой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 31 балл. «Локомотив» идет на одну строчке выше, опережая «красно-белых» на три очка.