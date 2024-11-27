РПЛ созвала внеочередное собрание

Во вторник, 28 ноября, Российская премьер-лига проведёт внеочередное собрание. Вероятно, это связано с громким заявлением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Накануне он заявил, что от функционера «Крыльев Советов» узнал о долге клуба в размере 36 миллионов рублей. Самарцы должны предполагаемым преступникам, занимающихся коррупцией в судейском корпусе.

Слова Федорищева наверняка повлекут за собой начало расследования на разных уровнях, в том числе по линии РПЛ.

В чемпионате России позади шестнадцать туров. Первое место сейчас занимает «Зенит» (39 очков), второе – «Краснодар» (38 очков), а третье – «Локомотив» (34 очка).