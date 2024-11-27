Писарев назвал клуб, который закончит первую часть сезона РПЛ на вершине таблицы

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

— Я думаю, «Зенит» закончит первую часть сезона на первом месте, потому что у них два домашних матча — с «Крыльями» и с «Акроном», — заявил Писарев «РБ Спорту».

Что касается «Краснодара», то у команды два домашних поединка — против «Спартака» и «Локомотива», в таких играх «быки» могут оступиться, добавил Писарев.

По итогам 16 туров «Зенит» является лидером чемпионата России, имея в копилке 39 баллов. «Краснодар» идет на второй строчке, набрав 38 очков. Призовую тройку замыкает «Локомотив» (34).